Дороги в Москве после зимы повторно промоют с шампунем

Москва, 9 апреля. Дороги Москвы второй раз после зимы промоют с шампунем. Мероприятие назначено на 10 апреля. Всего в месяце запланировано четыре промывки.

Мытье дорог со специальным шампунем традиционно проводят весной и осенью в городе. Средство позволяет очистить пятна от мазута и автомобильного масла. Также шампунь смывает другие загрязнения, с которыми не справляется обычная вода. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Очистительные работы проводят в две стадии. Сначала все покрытие трасс обрабатывают шампунем. Также средство используют для мытья парковок, тротуаров и дворовых территорий. Второй этап предполагает промывку чистой водой. Места, к которым нет доступа у спецтехники, моются вручную.

До этого сообщалось, что в Москве начались ремонтные работы на Строгинском мосту. Строительство намерены завершить в декабре текущего года.