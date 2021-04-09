Профессора столичного вуза нашли мертвым на рабочем месте

Москва, 9 апреля. Преподаватель МГТУ имени Баумана умер прямо на работе. Мужчине было 73 года.

Инцидент произошел в главном корпусе вуза. По предварительным данным, у профессора случился сердечный приступ во время перемены, спасти его не удалось. Приехавшие на место медики констатировали смерть сотрудника.

Погибший работал на кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности и имел степень доктора экономических наук. Следователям предстоит установить истинную причину внезапной смерти профессора.

Ранее рабочий погиб при падении крана во время строительства моста в Краснодарском крае. Вероятной причиной ЧП стал порыв ветра скоростью 22 метра в секунду, который опрокинул устройство, сообщал ФАН.