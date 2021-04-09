В Москве зафиксировали максимум заражений коронавирусом с конца января

Москва, 9 апреля. Московские медики за прошлые сутки выявили 2421 новый случай заражения коронавирусом. Такой показатель оказался максимальным с 30 января, когда зафиксировали 2430 заболевших.

Прирост числа заражений в столице составил 0,2%. За сутки в городе зарегистрировали 57 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Полностью выздороветь смогли еще 1989 москвичей.

Всего за время пандемии количество заболевших COVID-19 достигло более 1 млн человек. По данным оперштаба, от коронавируса умерли 17 139 пациентов. За прошедший период успешно выздороветь удалось 957 тыс. горожан.

В Подмосковье суточный показатель заболеваемости составил 594 случая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». На текущий момент от инфекции лечатся 36,8 тыс. местных жителей.

В России за сутки выявили всего 9150 новых случаев заражения COVID-19. При этом клинические проявления заболевания не зафиксировали у 13,1% заболевших.