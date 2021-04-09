Предложение новостроек в Москве сократилось до уровня 2015 года

Москва, 9 апреля. Объем предложения квартир в московских новостройках массового сегмента в марте 2021 года достиг уровня второго квартала 2015 года. Об этом сообщили в агентстве «БЕСТ-Новострой».

Активный спрос на фоне льготной ипотеки вместе с высокой активностью инвесторов способствовал снижению предложения жилья в Москве, отметили риэлторы. К концу марта количество квартир в продаже сократилось до 283 в сегменте жилья стандартного класса, до 11,2 тысячи — в сегменте комфорткласса.

«Таким образом, по итогам первого квартала в границах «старой» Москвы экспонировалось минимальное со второго квартала 2015 года предложение квартир в новостройках массового сегмента», — заявили эксперты.

По данным агентства, средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорткласса к апрелю составила 224,8 тысячи рублей, поднявшись за месяц на 2%. Средний предлагаемый бюджет покупки квартир увеличился до 12,08 миллиона рублей.

Желающим приобрести квартиру в ипотеку стоит сделать это в ближайшие месяцы. Такую рекомендацию россиянам дал брокер по элитной недвижимости в Москве, Швейцарии и Монако Павел Боровиков.