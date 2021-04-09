Нерадивая мать пыталась задушить десятилетнюю дочь в Москве

Москва, 9 апреля. Прокуратура проводит проверку по факту причинения десятилетней девочке телесных повреждений, передает пресс-служба столичного управления ведомства.

Инцидент произошел в квартире на улице Корнейчука. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась задушить своего ребенка, передает РИАМО. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Школьница проживает с родной бабушкой. В момент совершения преступления в квартире находился пьяный знакомый злоумышленницы. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.