Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» открылся после долгой реставрации

Москва, 9 апреля. Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» открыл свои двери для зрителей после длительной реставрации.

Теперь кинотеатр будет открыт для посетителей с 09:00 до 03:00. Всего в нем четыре зала: большой на 474 места, два малых по 46 мест, один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы после долгой реставрации оборудовали аудиосистемой Dolby Atmos и высокоскоростными лазерными кинопроекторами Barco.

Кинотеатр «Художественный» открылся в Москве в 1909 году. Здесь состоялся премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» в 1926 году. Потом в «Художественном» показывали советские звуковые и цветные картины. В последний раз кинотеатр закрыли на реставрацию в 2014 году.