В Москве разрабатывают проекты развития прилегающих к МЦД-3 территорий

Москва, 9 апреля. Москомархитектура начала разработку проектов развития территорий, прилегающих к третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) участков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проекты планировки предусматривают развитие и благоустройство территорий, которые планируется поделить на восемь участков. При разработке будут учитываться особенности районов, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В создаваемых проектах сформируют новые маршруты подвоза пассажиров к станциям. Наряду с этим на прилегающих к МЦД-3 территориям появятся новые пешеходные дороги, велодорожки и парковки, а также места для отдыха.

Кроме того, в столичном МЖД сообщили, что открытие нового остановочного пункта МЦД-2 Щукинская может состояться в июне. На текущий момент там уже завершены работы по строительству перехода и островной платформы.

Пассажирам МЦД-1 тем временем предложили послушать 28 захватывающих историй с помощью уникального аудиогида, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эти рассказы помогут скрасить поездку по маршруту от Одинцово в направлении Лобни.