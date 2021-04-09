Подозрительного мужчину задержали в Луховицах со свертком наркотиков

Москва, 9 апреля. Сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области

В подмосковных Луховицах инспекторы ДПС заметили гражданина, который направлялся к припаркованной машине из леса и выглядел подозрительно. Они остановили его транспортное средство для проверки, однако водитель был сильно встревожен. Тогда сотрудники Госавтоиспекции решили провести досмотр и нашли в салоне машины сверток с порошкообразным веществом, а в багажнике — сумку с весами и различными упаковочными материалами.

На место происшествия вызвали оперативников. Они выяснили, что 32-летний задержанный делал «тайники-закладки» и незадолго до этого забрал у поставщика полкилограмма наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, мужчину заключили под стражу.

Во Владивостоке директора фиктивной лесозаготовительной компании задержали с крупной партией запрещенных веществ. Оказалось, что он причастен к организации поставки крупной партии синтетических наркотиков на территорию Приморья, сообщала Deita.