Донорами антиковидной плазмы в Москве стали 20 тысяч человек

Москва, 9 апреля. Участие в сдаче антиковидной плазмы приняли 20 тыс. жителей Москвы. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Более 11,5 тыс. человек уже получили трансфузии антиковидной плазмы, говорится в сообщении департамента. Благодаря им медикам удалось заготовить более 13 тонн вещества.

Биоматериалы доноров, переболевших коронавирусной инфекцией, активно применяются для лечения пациентов c COVID-19. Переливание плазмы помогает больным с тяжелой и средней формой заболевания пойти на поправку.

Антиковидная плазма используется для лечения больных коронавирусной инфекцией. Подмосковные медики недавно рассказали, сколько литров крови было использовано, и откуда поступают заявки.