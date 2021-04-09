Жертвой ДТП с маршруткой в Щелкове стал один человек

Москва, 9 апреля. Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП с маршруткой в городском округе Щелково, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Газель» столкнулась с КамАЗом на автодороге Щелково — Фрязино. На месте работают сотрудники экстренных служб, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, пишет РИАМО.

В Приморье водитель и пассажир легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на 16-м километре трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. По данным Госавтоинспекции, Subaru Forester на полном ходу влетел в припаркованный на обочине КамАЗ, сообщала Deita.