Садовническую набережную и Раушские переулки в Москве приведут в порядок к августу

Москва, 9 апреля. Работы по благоустройству Садовнических набережной и улицы и Раушских переулков стартовали в Москве.

На набережных планируют создать удобную прогулочную зону, сохранив транзитную функцию. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Во время работ специалисты уберут около 11 тыс. метров воздушных кабельных линий, тротуары замостят гранитной плитой, а на проезжей части поменяют асфальт.

«На улице Садовническая около Детской музыкальной школы имени Джорджа Гершвина будет создано авторское мощение тротуара в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Этот рисунок выложат в гранатовом амфиболите», — отметил заммэра.

Что касается озеленения территории, то, по словам Бирюкова, все существующие насаждения сохранят. Дополнительно высадят более 70 новых деревьев, в том числе красный клен и декоративную яблоню. Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе 2021 года.

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