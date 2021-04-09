Памятник Гагарину на Ленинском проспекте Москвы отреставрируют

Москва, 9 апреля. Власти Москвы приняли решение о проведении реставрации памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте Москвы после планового осмотра монумента.

Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину на Ленинском проспекте Москвы отреставрируют. Такое решение приняла столичная администрация после проведения планового осмотра, сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам заместителя столичного градоначальника Натальи Сергуниной, работы начнутся в 2022 году. Сейчас реставраторам предстоит провести более подробное обследование памятника и разработать проект по его восстановлению. Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Емельянов, в рамках работ будут устранены сколы и загрязнения, восстановлена полировка облицовочных плит и герметичность швов между листами титана.

Монумент за авторством скульптора Павла Бондаренко был открыт 4 июля 1980 года. Он изготовлен из титана — металла, используемого при строительстве космических кораблей. Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте является объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что работы по реставрации столичного Театра эстрады завершатся в 2022 году. Всего за десять лет властями Москвы были отремонтированы 70 театральных помещений.