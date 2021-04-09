Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках в пятницу вечером

Москва, 9 апреля. Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве в пятницу вечером, говорится в инфографике Telegram-канала департамента транспорта столицы.

Согласно данным, утром и днем в столице России ожидаются пробки в пять-шесть баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.

«Движение в центр затруднено здесь: Ярославское шоссе, Рязанский проспект, Волгоградский проспект», — предупредили с утра специалисты.

Департамент транспорта Москвы регулярно публикует в соцсети данные о дорожной ситуации в столице. В частности, в материалах говорится о ремонте дорог и пробках.