Пять человек оказались в больнице после аварии с маршруткой в Подмосковье

Москва, 9 апреля. Авария с участием маршрутки Mercedes и минивэна Hyundai Starex произошла 8 апреля в Московской области.

Травмы в результате столкновения, которое случилось на пятом километре трассы М-7, получили пять человек. Согласно информации регионального главка МВД, участники инцидента были госпитализированы. Сейчас на месте аварии правоохранители устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее пять человек пострадали в ДТП под Тулой. Легковой автомобиль ВАЗ-2106 опрокинулся на трассе. Всех пострадавших увезли в больницу.