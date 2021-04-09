Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в Москве в период пандемии

Москва, 9 апреля. Столичный мэр Сергей Собянин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом. Информация была опубликована на его персональном сайте.

Собянин отметил, что Москва уже больше года живет в условиях пандемии коронавируса. По его словам, за это время врачи многое узнали об этой болезни и научились ей противостоять.

«Массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания», — подчеркнул он.

Режим повышенной готовности был введен в столице в начале пандемии. Была разработана система тестирования и с мая горожане получили возможность проверять уровень антител к коронавирусу в ИФА-центрах.

Многие столичные клиники в начале марта 2020 года были перепрофилированы под борьбу с COVID-19. Главным из них стал комплекс в Коммунарке. Также была возведена инфекционная больница в Вороновском.

Комитет для разработки протоколов диагностики и лечения коронавируса был создан в апреле. Специалисты структурировали стандарт в подходе к лечению коронавируса.

Служба амбулаторной помощи была перепрофилирована под лечение пациентов на дому. Для диагностики были открыты центры компьютерной томографии, а также центры телемедицины.

Накануне стало известно, что в Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости COVID-19 осенью. При этом ожидается, что к этому времени будет привито 60 процентов населения страны.