Московские врачи спасли ребенка с трахеей размером с соломинку

Москва, 8 апреля. Врачи из Морозовской детской больницы смогли вылечить одиннадцатимесячного мальчика с трахеей размером с соломинку.

Ребенок поступил на плановую операцию по поводу тригоноцефалии — деформации черепа. Именно тогда медики выявили, что просвет трахеи юного пациента составляет всего 3-4 миллиметра, что существенно меньше нормы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

После коррекции черепа мальчику выполнили бронхоскопию, которая подтвердила врожденный порок трахеи. Высокотехнологичная операция под названием скользящая трахеопластика была выполнена бригадой, состоящей из кардиохирургов, торакальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, эндоскопистов и трансфузиолога.

«Ширина просвета трахеи была увеличена за счет укорачивания ее длины с использованием собственных тканей ребенка», — объяснил заведующий торакальным хирургическим отделением Морозовской больницы Олег Топилин.

Для реабилитации маленького пациента медики применили технологию fast-track, которая предполагает быстрый перевод на самостоятельное дыхание. Мальчика уже выписали домой, он восстанавливается и чувствует себя хорошо.

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