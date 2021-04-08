Один человек пострадал из-за природного катаклизма на востоке Москвы

Москва, 8 апреля. Мужчина серьезно пострадал от упавшего из-за сильного ветра дерева. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

Инцидент произошел с москвичом в районе Перово во дворе одного из домов на улице Новогиреевская. По предварительной информации, компания молодых людей из шести человек вышла на прогулку. Молодежь сидела на двух лавочках, расположенных у спортивной площадки. В какой-то момент поднялся сильный ветер и началась метель. В результате упало огромное бревно, которое придавило сидящего юношу.

Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам. Сейчас молодой человек госпитализирован в больницу. О характере его травм и состоянии пока ничего неизвестно.