В Москве несовершеннолетний лжеполицейский потребовал от студента алкоголь

Москва, 8 апреля. Правоохранители установили личность мнимого инспектора ДПС, который попросил в качестве взятки пиво и коньяк за «нарушения» московского студента.

Инцидент произошел на одной из столичных парковок торгового центра. По информации следователей, к сидящему в припаркованном автомобиле подошел юноша в форме, который представился сотрудником дорожно-патрульной службы. Он заявил, что владелец авто нарушил правила дорожного движения, а чтобы протокол по факту нарушения составлен не был, лжесотрудник потребовал взятку в виде пяти бутылок пива и одного коньяка.

Вскоре студент выполнил поручение злоумышленника, а при передаче пакета с алкоголем попросил предоставить служебное удостоверение. В результате хулиган скрылся, а студент заявил в полицию.

Как стало известно позднее, мнимый полицейский — 17-летний подросток. Сейчас он задержан, его привлекут к административной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что лжесотрудник института Алмазова украл со счета пожилой петербурженки около 20 тысяч рублей. Его личность пока не установлена.