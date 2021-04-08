«Яндекс» запустил доставку еды с помощью роботов-курьеров в московских Хамовниках

Москва, 8 апреля. Робот «Ровер» будет доставлять продукты питания из двух магазинов в московский район Хамовники. В дальнейшем будет реализована возможность доставки из «Яндекс.Лавки».

Роботы-курьеры «Ровер» начали доставлять продукты жителям района Хамовники в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей компании «Яндекс».

В программу автоматизированной доставки включились два российских супермаркета: «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл». Вызвать робота-курьера можно с помощью приложений «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». По словам сотрудников «Яндекса», «Ровер» может доставлять заказы, чей вес не превышает 20 килограммов.

«В будущем такой гиперлокальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния, на велосипедах или общественном транспорте. Такое распределение заказов позволит сохранить высокую скорость доставки при растущем спросе», — уточнили в «Яндексе».

«Роверы» используются для доставки с декабря 2020 года, однако ранее их можно было вызвать только для доставки еды из ресторанов. Они курсируют по району делового квартала «Белая площадь», а также в Иннополисе, расположенном близ столицы Тататрстана — Казани. В феврале география использования роботов была расширена: в список доступных районов были включены жилые дома на Ходынском поле.

Ранее сообщалось, что отзывчивый курьер помог заменить колесо девушке-водителю в Петербурге. Бескорыстный поступок был заснят на камеру видеонаблюдения.