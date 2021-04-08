Суд рассмотрит дела против лжесвидетелей Ефремова во второй половине апреля

Москва, 8 апреля. В пресс-службе Пресненского суда Москвы назвали даты заседаний, на которых рассмотрят уголовные дела в отношении лжесвидетелей, выступающих в защиту актера Михаила Ефремова.

Уголовные дела по части 1 статьи 307 УК РФ были возбуждены в отношении Андрея Гаева, Александра Кобеца и Левана Бадасяна. В суде они выступали в качестве защиты по делу артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре российской столицы.

Мужчин обвиняют в даче ложных показаний. Речь идет о заявлениях, что в момент аварии Ефремов якобы был на пассажирском сидении.

Уголовное дело против фигуранта Александра Кобеца рассмотрят в суде 14 апреля, в отношении Левана Бадасяна — 19 апреля, Андрея Гаева — 20 апреля.