Ветеринар рассказал о ходе вакцинации от бешенства в Подмосковье

Москва, 8 апреля. Прививочная кампания в Подмосковье в пять раз снизила количество заражений бешенством, заявил главный ветеринарный врач коломенской ветстанции Роман Земченков.

Свои плоды дала и ежегодная раскладка оральной вакцины против бешенства по охотничьим угодьям Московской области, отметил эксперт в эфире «Радио 1». Прививать можно и собак, и кошек, и хорьков. Для минипигов подойдет вакцина для сельскохозяйственных животных.

Инъекции можно сделать в ветклиниках, также работают выездные бригады. Морскую свинку вакцинировать не получится, так как нет препарата для грызунов, отметил Земченков. Истринский фермер Олег Сирота указал, что в обязательном порядке идет вакцинация сельскохозяйственных животных — разработаны все необходимые препараты. Сирота напомнил, что бешенство передается через слюну и нужно быть крайне осторожным, даже если не было укуса, ведь на одежде может остаться слюна бешеного животного.

Ранее сообщалось, что труп лисы с бешенством стал причиной карантина в Саратове. После обнаружения мертвого животного началась активная прививочная кампания. Особое внимание уделяли бездомным животным.