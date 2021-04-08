Пострадавшая в массовом ДТП с Эдвардом Билом оправилась после комы

Москва, 8 апреля. Консультант Госдумы Мария Артемова, которая серьезно пострадала после аварии на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била, вышла из комы. Пациентку перевели из реанимации.

Медики перевели Артемову в отделение интенсивной терапии, где ее продолжают лечить. Однако о том, в каком именно состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

Ранее предполагаемый виновник ДТП Эдвард Бил пообещал сделать все возможное, чтобы помочь консультанту Госдумы Марии Артемовой. Он даже заявил, что готов продать все свои элитные автомобили для оказания медпомощи.