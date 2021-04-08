Более 430 литров использовали для лечения пациентов с COVID-19 в Подмосковье

Москва, 8 апреля. Антиковидная плазма используется для лечения больных коронавирусной инфекцией. Подмосковные медики рассказали, сколько литров крови было использовано и, откуда поступают заявки.

Врачи больниц Московской области использовали свыше 430 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщило издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Министерства здравоохранения области.

По словам главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп, заготовка антиковидной плазмы началась в мае 2020 года. Ее применяют для лечения больных тяжелой формой COVID-19. Наибольшее число заявок на кровь поступило от медицинских учреждений Сергиева Посада, Люберец, Видного, Орехово-Зуева и Коломны.

Всего за последние сутки в Московской области было зафиксировано 567 новых случаев заражения коронавирусом. С момента начала пандемии скончалось 5531 человек, 194 605 пациентов полностью выздоровело.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Эффективный регион» в Курской области будут внедрены «бережливые технологии», что сократит длительность ожидания осмотров врачами-специалистами. Также будет оптимизирована работа пунктов забора крови. Об этом сообщила председатель регионального комитета здравоохранения Елена Палферова.