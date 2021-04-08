Адвокат пострадавшей в ДТП на Садовом кольце высказался о раскаяниях Эдварда Била

Москва, 8 апреля. Юрист Андрей Князев, защищающий пострадавшую в аварии Марию Артемьеву, выразил надежду, что пранкер Эдвард Бил действительно осознал свою вину в произошедшем.

Адвокат консультанта Госдумы подчеркнул, что признание вины со стороны Била может повлиять при назначении наказания. Однако он не знает, как суд будет учитывать его раскаяния. При этом Князев добавил, что он еще не получал никаких документов о признании вины, пишет РЕН ТВ.

Ранее предполагаемому виновнику крупного ДТП в центре Москвы суд запретил выходить из дома и пользоваться интернетом до 1 июня, но не стал отправлять его под стражу. Эдварду Билу также запрещено общаться с другими участниками дела, управлять машиной или посещать массовые мероприятия, сообщало издание Deita.