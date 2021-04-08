Сотрудников УФССП в Москве эвакуируют из-за сообщений о «минировании»

Москва, 8 апреля. Экстренную эвакуацию людей проводят в здании отдела главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве в Восточном административном округе.

Как стало известно ФАН, на месте работают сотрудники правоохранительных органов совместно со служебными собаками. Людей выводят из помещений из-за поступившего анонимного письма о «минировании» здания на 7-й Парковой.

Сотрудники МВД оцепили территорию и проверяют информацию о якобы заложенной бомбе. После проверки приставов вернут на рабочие места. Обстоятельства происшествия и детали уточняются.