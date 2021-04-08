Водитель иномарки сбил шестилетнего ребенка на зебре в Москве

Москва, 8 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда машины на малолетнего мальчика, который в этот момент переходил улицу.

Дорожный инцидент произошел в районе Рублевского шоссе. По предварительной информации, шестилетний мальчик вместе с бабушкой переходил дорогу по пешеходному переходу. Однако 36-летний водитель автомобиля марки Mercedes не заметил ребенка, в результате чего совершил наезд. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). К расследованию обстоятельств происшествия подключилась московская прокуратура.

Ранее ФАН сообщал, что в Новосибирске водитель грузовика сбил девочку на пешеходном переходе. Она была госпитализирована.