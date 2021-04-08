Программа реновации в Москве привела к подорожанию хрущевок

Москва, 8 апреля. Аналитики сравнили ситуацию на рынке столичных хрущевок с тем, что было пять лет назад, когда реновация еще не вступила в силу.

Эксперты портала «Циан» выяснили, что за указанный период объявлений о продаже квартир-хрущевок стало в 3,5 раза меньше: в 2016 году их было 3,8 тысячи, после анонсирования реновации количество упало до 2,7 тысячи, а сегодня их всего 1,1 тысячи. Порядка 5% квартир из этого числа продаются в домах «первой волны», которые расселят до 2024 года. Такое жилье дороже остальных — порядка 260 тысяч рублей за квадратный метр.

Аналитики объясняют это тем, что жители хрущевок понимают: в ближайшие годы они переедут их тесных квартир в новостройки, поэтому не спешат с продажей. В «Циане» отмечают, что в целом эти расчеты верны — в среднем площадь жилья в новостройке по реновации на 16% больше, чем в хрущевке.

«Средняя стоимость квадратного метра в квартирах, куда переселили по программе реновации — 285,6 тысячи рублей. В хрущевках — 226,7 тысячи», — пишет «Российская газета».

Опасные ситуации при покупке квартиры ранее перечислила риелтор Надежда Коркка.

Экономист Яков Миркин заявлял, что недвижимость в Москве, Петербурге и других городах-миллионниках переоценена. Если уж покупать квартиру, то на вторичном рынке и с прицелом на дальнейшую сдачу в аренду или перепродажу, приводит его мнение INFOX.