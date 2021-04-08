Опубликована программа мероприятий в Москве ко Дню космонавтики

Москва, 8 апреля. Власти столицы порадуют москвичей особой программой в честь 60-летия со дня освоения космических просторов человеком, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Посмотреть тематические фильмы, посетить космический перфоманс и увидеть картины первого летчика-космонавта Алексея Леонова можно будет в парках департамента культуры Москвы. Как уточнила Сергунина, мероприятия состоятся с 11 по 30 апреля.

Вдобавок к этому москвичи могут посетить специальные мастер-классы, рассказала заммэра Москвы. Она добавила, что основная часть серии памятных мероприятий придется на 12 апреля — в День космонавтики. Получить подробную информацию о культурном отдыхе в этот период можно на страницах «Мосгорпарка» в соцсетях.

Предложение сделать День космонавтики официальным государственным праздником в РФ поступило в министерство труда. Как сообщалось ранее, соответствующее письмо главе ведомства Антону Котякову направил председатель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов.