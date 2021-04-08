Правительство Москвы рассказало о сроках выпуска первого автобуса на водороде

Москва, 8 апреля. Первый общественный транспорт, работающий на водороде, может появиться в столице России в течение двух лет. Об этом сообщил глава московского дептранса Максим Ликсутов.

Появление автобуса на водороде произойдет в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта. Ликсутов подчеркнул, что Российская Федерация, исполняя условия Парижского соглашения по климату, уже сократила в значительной мере автопарк дизельных автобусов. По условиям договора, выброс парникового газа должен составлять не более 70% от уровня показателей 1990 года.

Ранее инженеры Томского политехнического университета вместе с другими исследователями разработали и испытали термоядерный компонент гибридного реактора. По словам специалистов, гибридные реакторы отличаются компактностью, экономичностью и безопасностью.