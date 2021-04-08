Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области

Москва, 8 апреля. Сильные порывы ветра и гололедица ожидаются в Москве и области в четверг. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Действие предупреждения продлится до девяти часов вечера 8 апреля. Скорость порывов ветра может достигать до 18 метров в секунду, говорится в прогностической карте на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики ранее спрогнозировали теплые выходные в московском регионе. Уже на следующей неделе температура воздуха в столице прогреется до 20 градусов с отметкой плюс.