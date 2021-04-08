Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за погоды

Москва, 8 апреля. Коммунальные службы Москвы готовятся к ухудшению погоды 8 апреля. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в столице, начиная с ночи 7 апреля. Весь день, 8 апреля, в Москве прогнозируются дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В этот день может выпасть почти треть месячной нормы осадков.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Особо контролируются объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Власти Москвы призвали привести в готовность источники аварийного питания. Жителей просят быть внимательными и не укрываться от непогоды под деревьями.

Погода в Москве попала под влияние южного циклона. Он столкнется с холодным атмосферным фронтом, который принесет в столицу России снегопады. Высота снежного покрова может достигнуть до двух сантиметров.