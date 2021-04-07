Двое москвичей получили тюремный срок за похищение и убийство иностранки

Москва, 7 апреля. Москвичи незаконно удерживали гражданку Кубы в одной из квартир на западе столицы. Обвиняемые вымогали у нее деньги и наркотические вещества, после чего убили.

Преступление было совершено в мае прошлого года. Мужчина и женщина связали иностранку с целью получения от нее денег. После отказа злоумышленница отправилась спать, а ее напарник остался издеваться над жертвой. В состоянии алкогольного опьянения мужчина начал вымогать у иностранки наркотики, которых, по утверждению девушки, у нее не было.

В итоге злоумышленник вытащил потерпевшую на балкон и задушил. Тело он сложил в сумку и отнес в мусорный контейнер. С помощью телефона убитой он пытался вымогать деньги у ее знакомых, говорится на сайте регионального СК РФ.

Было возбуждено сразу несколько дел по факту убийства, вымогательства, грабежа и незаконного удержания. Суд приговорил женщину к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а ее сообщник получил 16 лет и шесть месяцев лишения свободы.

В Подмосковье полиция ранее задержала иностранца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений охраннику торгового центра. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.