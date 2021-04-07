Жителей Москвы предупредили о мощном снегопаде

Москва, 7 апреля. Обильные осадки в виде снегопада ожидаются в Москве. Сообщение об этом появилось на официальном портале «Метеоновости».

Погода в столице окажется под влиянием южного циклона, который столкнется с холодным атмосферным фронтом. Горожан предупредили о возвращении мощного снегопада. В связи с резким похолоданием высота снежного покрова в столице увеличится до двух сантиметров.

Раннее жителям столицы спрогнозировали наступление «супервесны», которая придет в Москву на ближайших выходных. Столбики термометров покажут до +16 градусов тепла, а на следующей неделе температура вырастет до +20 градусов, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.