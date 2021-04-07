Снег с дождем и сильный ветер ожидают москвичей в ближайшие 24 часа

Москва, 7 апреля. Министерство чрезвычайных ситуаций предупредило жителей российской столицы о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки.

В столице ожидается мокрый снег и сильный ветер. Местами порывы могут достигнуть 18 метров в секунду. К тому же не исключается образование гололедицы на дорогах. Такие погодные условия установятся в городе со второй половины предстоящей ночи, а также на протяжении всего четверга.

В связи с угрозой гололедицы владельцам личного транспорта рекомендовано соблюдать скоростной режим. По возможности им следует пересесть на метро или автобусы. Во избежание несчастных случаев не стоит парковать личный транспорт вблизи деревьев и шатких конструкций.

Москвичам пообещали «супервесну». Такой прогноз подготовил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Ближе к выходным столбики термометров покажут 16 градусов тепла. На следующей неделе температура воздуха прогреется до 20 градусов.