Склад с бытовой химией и спортивным инвентарем горит в Люберцах

Москва, 7 апреля. Огонь охватил здание в подмосковных Люберцах. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Возгорание произошло на одном из складов в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. В помещении хранится спортивный инвентарь и бытовая химия, а также производится розлив шампуня.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей вечером. По словам очевидцев, строение заволокло густым черным дымом. Причину ЧП устанавливают специалисты. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее ФАН сообщал о пожаре, произошедшем на комбинате в Вологодской области.