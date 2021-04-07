Два человека попали под машину на пешеходном переходе в Москве

Москва, 7 апреля. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на проезжей части. Один из них был доставлен в больницу.

В результате аварии на Страстном бульваре был госпитализирован один человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. По первоначальным данным, пострадавшего вместе с другим пешеходом во время пересечения проезжей части по «зебре» сбил автомобиль.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает причины, повлекшие за собой столкновение.

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