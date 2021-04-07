Росгвардеец получил медаль за спасение детей на пожаре в Подмосковье

Москва, 7 апреля. Сотрудника Пушкинского отдела вневедомственной охраны Романа Шафоростова наградили медалью «За спасение». Он вынес двоих детей из горящего дома в деревне Талицы.

Частный дом загорелся в Подмосковье в конце прошлого года. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Соседи сообщили бойцам, что в строении находятся газовые баллоны.

Роман Шафоростов проник в здание и вывел на свежий воздух двоих сестер семи и 16 лет. Затем правоохранитель отогнал от горящего дома автомобиль владельцев жилья. Девочкам после ЧП помощь медиков не понадобилась.

Церемонию награждения отважного сотрудника приурочили к празднику, посвященному 210-летию образования войск правопорядка и пятилетию образования Росгвардии.

Сотрудники дорожной полиции спасли детей из пожара под Новосибирском, сообщал ФАН.