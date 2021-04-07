Особенности «быта» бобров из Подмосковья описали в Приокско-Террасном заповеднике

Москва, 7 апреля. По случаю Международного дня бобра жителям Подмосковья рассказали об особенностях «быта» животных в Приокско-Террасном заповеднике.

Сейчас на территории Московской области проживает много бобров. Их завезли в региональные заповедники в 1948 году. Каждый год популяция увеличивается на 30-40 особей. Информацией об этом поделился специалист отдела познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов.

«Семьи у бобров крепкие. Что касается романтики, то она происходит как раз зимой, когда животные находятся в норах или в хатках. Всё это скрыто от глаз людей. Бобры размножаются во время зимовки и весной появляются уже с малышами», — рассказал эксперт в комментарии «Радио 1».

Бобры отличаются осторожностью, поэтому их не всегда можно увидеть в дикой природе. Но если обнаружить бобровую хатку и запастись терпением, то можно встретить животное.

В Москве бобры обитают на территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Они живут там уже в течение 13 лет. На одном из берегов реки Чернушки, которая протекает в парке, животные соорудили хатку, а ниже по течению — плотину.