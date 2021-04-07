Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

МВД ведет проверку после обнаружения следов наркотиков в крови капитана «Авангарда»

МВД ведет проверку после обнаружения следов наркотиков в крови капитана «Авангарда»

Москва, 7 апреля. Алексей Емелин находится в НИИ им. Склифосовского, куда его в тяжелом состоянии транспортировали из Казани. Анализы показали наличие наркотиков в организме хоккеиста.

Если подтвердится факт употребления запрещенных веществ, спортсмена могут привлечь к административной ответственности.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского с сильной болью в области печени. Врачи диагностировали у 34-летнего спортсмена острую печеночную недостаточность. Сообщалось, что его готовят к операции.

Лига безопасного интернета попросила проверить интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков, сообщал ФАН. Директор организации считает, что блогеры с многомиллионной аудиторией должны относиться к распространяемому контенту более ответственно.

Новости партнеров