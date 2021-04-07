Бывший миллиардер и сенатор Арашуков задолжал налоговой 50 тыс. рублей

Москва, 7 апреля. Стало известно о налоговой задолженности экс-сенатора Рауфа Арашукова, которого вместе с подельниками обвиняют в двойном убийстве.

По словам источника, сумма долга бывшего владельца миллиардного состояния составляет 52,6 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело отца и сына Арашуковых. Всего фигурантами дела стали 20 человек.

Молодого сенатора Рауфа Арашукова задержали два года назад прямо в зале заседаний Совета Федерации. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан отец Рауфа Рауль Арашуков. Также правоохранители заключили под стражу их родственников и друзей, занимавших высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, сообщал ФАН.