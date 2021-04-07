Специалисты отправят в тульский зоопарк медведей с участка мытищинского стрелка

Москва, 7 апреля. Медведи, которые жили при особняке мытищинского стрелка, получат новый дом. Вскоре из металлического вольера их перевезут в тульский зоопарк.

Перед отправкой в другой регион животные будут чипированы, сейчас ожидается приезд профильных специалистов. Затем хищникам сделают укол снотворного и на специальной машине отвезут в Тулу.

На территории домовладения стрелок держал также рысь и крокодилов. Их заберут частные питомники, расположенные в Екатеринбурге и Сочи.

Сам хозяин коттеджа в Новых Вешках погиб при пожаре. Злоумышленник отказался впустить в дом прибывших с судебным постановлением силовиков и открыл по ним огонь, сообщал ФАН.