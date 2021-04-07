Прокурор запросил три года колонии для ударившего омоновца таксиста Евсина

Москва, 7 апреля. Тверской суд рассматривает дело Валерия Евсина, который напал на сотрудника ОМОН. Прокурор ходатайствует о тюремном сроке, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Суд ранее арестовал Валерия Евсина, который ударил сотрудника ОМОН на несанкционированной акции 23 января в Москве. Инцидент произошел на Цветном бульваре.

Помимо этого, фигуранта привлекли к административной ответственности за участие в протестах, он будет обязан выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил 20 дел по фактам насилия в отношении силовиков на незаконных уличных шествиях в нескольких регионах России.