Мосгорсуд эвакуируют после сообщения о «минировании»

Москва, 7 апреля. Сотрудники экстренных служб начали эвакуацию всех присутствующих в здании Мосгорсуда из-за анонимного сообщения о «минировании».

Источник ФАН подтвердил, что в здании суда проходит эвакуация.

Напомним, сегодня суд должен рассмотреть жалобы на домашний арест юристу ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь, муниципальному депутату Константину Янкаускасу и брату Алексея Навального Олегу.

По данным следствия, их обвиняют в призывах к участию в незаконной акции, которая прошла 23 января.

Ранее судья удалил юриста ФБК Любовь Соболь с заседания, на котором рассматривалось дело о ее проникновении в чужую квартиру, сообщал ФАН. Обвиняемая пришла на заседание с камерой и после просьбы убрать видеоаппаратуру устроила скандал.