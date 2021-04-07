Материалы дела лжесвидетелей на процессе Ефремова зарегистрированы в суде

Москва, 7 апреля. Пресненский суд принял дела о лжесвидетельствовании на процессе актера Михаила Ефремова. Каждое из них будет рассматриваться отдельно.

Полиция завершила предварительное расследование трех уголовных дел о даче заведомо ложных показаний на процессе актера Михаила Ефремова, сообщает МВД. Все материалы были зарегистрированы в Пресненском суде, однако заседания пока не назначены. Каждое из дел будет рассматриваться отдельно.

Напомним, что ранее при помощи проверки следственным органам удалось установить факт дачи ложных показаний со стороны Андрея Гаева, Александра Кобца и Тевана Бадасяна. В роли свидетеля во всех трех случаях выступает бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев, сообщал ФАН.