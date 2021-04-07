Академика РАН Иосифа Атабекова нашли мертвым в московской квартире

Москва, 7 апреля. Известный советский и российский ученый Иосиф Атабеков скончался на 87-м году жизни в квартире на Ломоносовском проспекте.

Специалисты не обнаружили на теле ученого следов насильственной смерти. Причина кончины Атабекова не названа. Информация о месте похорон известного вирусолога станет известна позже.

Иосиф Атабеков родился 7 декабря 1934 года в Тифлисе. В 1955-м окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева, а через год еще и Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. В 1971 году стал доктором биологических наук и возглавил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ.

Атабеков опубликовал несколько сотен научных статей и получил множество наград, в числе которых медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), премия имени М. В. Ломоносова 1-й степени (1998), госпремия РФ в области науки и технологий (2008).

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