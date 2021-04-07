Актер из сериала «След» Гаспарьянц скончался на 69-м году жизни

Москва, 7 апреля. Бывший офицер, а потом российский актер Александр Гаспарьянц умер в столице. Ему было 68 лет.

В 1971 году он был выпускником драмстудии при Московском Центральном детском театре. Спустя три года Гаспарьянц окончил специализированное училище Комитета госбезопасности. До 1979 года он служил в Прикарпатском военном округе.

В российском кино он появился только в 2008 году. Наиболее известен он стал по роли в знаменитом сериале «След». За 12 лет творческой карьеры он снялся в семи картинах.