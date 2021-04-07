Жителям Москвы пообещали скорую «супервесну»

Москва, 7 апреля. Настоящая «супервесна» с теплой солнечной погодой придет в столицу на ближайших выходных. Такой прогноз представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице на выходных поднимется до 16 градусов тепла. Столбик термометра на следующей неделе и вовсе покажет до 20 градусов выше нуля. Погода в столице в ближайшие дни будет солнечной и без осадков, написал Леус на своей странице в Facebook.

Идеальная весенняя погода сохранится в регионе на долгие дни, заверил специалист. По его словам, много солнца и тепла в город придет с антициклоном из Средней Азии. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.