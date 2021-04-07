Полицейские ликвидировали «форекс-кухню» в Москве

Москва, 7 апреля. Сотрудники полиции провели в Москве операцию по обезвреживанию банды злоумышленников. Аферисты специализировались на махинациях с торговлей на рынке форекс.

По данным правоохранителей, фигуранты в 2017 году открыли юрлицо, которое выдавали за брокера для онлайн-торговли. Кроме того, компания предлагала выгодно вкладывать деньги — давать их в управление. С гражданами подписывались договоры, которые в реальности не выполнялись.

Сотрудники так называемой «форекс-кухни» звонили жертвам и говорили о солидных перспективах инвестирования на валютном рынке. Людей убеждали в получении высоких процентов и рассказывали поверхностно о биржевой торговле. На самом деле, деньги не выводились ни на какой рынок. Вместо инвестиций сотрудники перечисляли средства пострадавших на другие счета и похищали их, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники в ходе обысков обнаружили расписки на получение денег, базы клиентов и памятки о том, как избежать уголовной ответственности. Злоумышленники успели изготовить новые печати для создания организации, через которую будут выводить деньги. По приблизительным оценкам, речь могла идти о 100 тысячах долларов в неделю. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.