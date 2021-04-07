Собянин распорядился дополнить программу реновации Москвы

Москва, 7 апреля. Постановление о включении в список стартовых площадок программы реновации еще 12 новых адресов подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Утвержденные объекты находятся в шести административных округах и десяти районах Москвы. Их общая территория составляет 225,4 тыс. кв. м жилья. Благодаря строительству по этим адресам удастся предоставить жилье 8,2 тыс. москвичам. Всего будет расселено 45 пятиэтажек. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Таким образом, всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м», — передает пресс-служба мэра Москвы.

Возведение многоэтажного дома по программе реновации завершили в Головинском районе Москвы. Он построен по индивидуальному проекту и включает 161 квартиру. Все документы для ввода объекта в эксплуатацию уже оформлены, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.