Москвичам подготовили культурную программу к 60-летию полета Гагарина

Москва, 7 апреля. Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную программу в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, говорится на сайте столичного мэра.

В библиотеках и культурных центрах Москвы в апреле пройдет серия занятий, приуроченная к юбилею первого полета человека в космос. Жителей столицы ждет около 200 познавательных и творческих программ.

«Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Большая часть мероприятий будет бесплатной. Чтобы посетить некоторые события, нужно предварительно зарегистрироваться.

Праздничная программа готовится и на ВДНХ. Тематические мероприятия, посвященные российской космонавтике, будут идти в течение года.